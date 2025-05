O diretor executivo do Milan, Giorgio Furlani, admitiu, após a derrota na final da Taça de Itália diante do Bolonha, que a época da equipa comandada por Sérgio Conceição ficou longe dos objetivos propostos e que houve vários erros cometidos pelo caminho.

«Em primeiro lugar, parabéns ao Bolonha. Não podemos negar, esta é uma época de fracassos», referiu, em declarações à Mediaset.

«Apesar da vitória na Supertaça, estamos longe dos objetivos que tínhamos estabelecido. Ainda temos dois jogos, vamos tentar terminar da melhor forma possível, mesmo longe dos objetivos estabelecidos no início do ano. Partilhamos a desilusão dos adeptos, foram cometidos vários erros e temos de olhar em frente e corrigir, para voltarmos onde nós, técnicos e adeptos, esperamos estar», disse, ainda.

Sobre o futuro e o projeto no clube, Furlani disse que o proprietário do Milan, Gerry Cardinale, partilhará dos seus pensamentos.

«Não houve contacto nas últimas duas horas [ndr: após o jogo], mas tenho a certeza de que ele pensa o mesmo do que eu, tanto hoje, como no resto da época. Todos nós conhecemos o projeto do Milan, todos sabemos a resposta para a questão de saber se o projeto continua», concluiu.