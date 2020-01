Depois de chegar esta quinta-feira a Itália, o avançado sueco Zlatan Ibrahimovic já trabalhou alguns minutos na academia do Milan e vai ficar com a camisola número 21, revelou o emblema transalpino.

De acordo com a imprensa italiana, Ibrahimovic não tinha agendada qualquer sessão de trabalho, mas fez corrida e alguns exercícios a pedido do próprio esta tarde.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Após algumas fotografias tiradas nas primeiras horas do regresso aos rossoneri, o jogador de 38 anos vai ser apresentado oficialmente às 10 horas desta sexta-feira (9h00 em Portugal Continental).

Ibrahimovic volta a vestir a camisola preta e vermelha depois de uma passagem pelo Milan nas épocas 2010/2011 e 2011/2012. Depois disso, esteve quatro anos no Paris Saint-Germain, uma época e meia no Manchester United e quase dois anos nos LA Galaxy. Em Itália, recorde-se, já tinha também jogado no Inter de Milão e na Juventus.