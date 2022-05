Zlatan Ibrahimovic tem perdido espaço no Milan e atuado sobretudo na condição de suplente utilizado nesta segunda metade da temporada. A cerca de cinco meses de festejar o 41.º aniversário, o sueco assume-se apreensivo por ver aproximar o final da carreira.

«Estou perto da linha da meta, estou um pouco assustado. Qual seria o próximo capítulo? Existem várias possibilidades, poderia fazer muitas coisas, mas a adrenalina que tenho agora em campo não sei se encontraria noutro lugar. Estou a tentar adiar. Obviamente, para continuar a jogar, tenho de estar bem fisicamente e me divertir. Não adianta jogar se estás em sofrimento, é melhor ser realista e dizer: ‘Já chega’. E aí começas um novo capítulo», afirmou em entrevista à ESPN.

«Mas se estiveres focado nisso, não estás focado no resto. Na minha cabeça isto não existe. Se eu pensasse na minha reforma, não seria capaz de ajudar os meus companheiros nem a mim mesmo. Os futebolistas seguem o mesmo programa todos os dias. E faço isso há 25 anos. É como ser um soldado. Estou perto da linha, mas ainda não», acrescentou.

O avançado rossonero admitiu que não está satisfeito com a pouca utilização em 2021/22. «Estou frustrado, porque gostaria de jogar todos os jogos. Adoro jogar, a adrenalina que recebo quando entro em campo é incrível. Se não posso jogar, tento ajudar a equipa de outra forma, dando apoio aos meus companheiros. Sofro quando não estou em campo, gostaria de fazer mais e mais.»

A três jornadas do final da Serie A, o Milan segue na liderança, com mais dois pontos do que o segundo classificado, o rival Inter. Zlatan tem assumido o papel de comandante nesta fase da temporada.

«No nosso balneário, há muitos jovens, eu tento ajudar e ser o líder ao meu jeito, dentro e fora do campo. Quando estou em campo tento ajudá-los, quando estou fora tento dar todo o meu apoio. A equipa é muito aberta e ansiosa para atingir os objetivos», vincou.

Nos 25 jogos em que participou na atual época, Ibrahimovic marcou oito golos.