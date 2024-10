Zlatan Ibrahimovic pendurou as botas, mas não ficou isento de lesões. O antigo avançado do Milan, agora assessor do clube italiano, publicou uma fotografia nas redes sociais em que mostra um corte ensanguentado no topo da cabeça, mas não explica o que aconteceu.

«Faz parte do jogo», limitou-se a escrever o antigo internacional sueco, de 43 anos, no comentário que acompanha a misteriosa imagem.

Ora veja: