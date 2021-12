Que bicho mordeu o Nápoles? Depois de ter chegado à jornada 12 sem derrotas e a liderar a Serie A, os homens de Spalletti perderam quatro vezes nas últimas sete rondas. Esta quarta-feira, mais uma noite de tristeza no Estádio Diego Armando Maradona.



O modesto Spezia venceu por 1-0, com um autogolo de Juan Jesus, e afastou-se dos últimos três lugares do campeonato.



Mário Rui jogou os 90 minutos e ouviu no relvado a tremenda vaia tributada ao treinador do Nápoles. Luciano Spalletti parece, também ele, ter perdido o controlo da situação.



A derrota teve efeitos práticos na tabela. O AC Milan ganhou 4-2 em Empoli e agarrou o segundo lugar, três pontos à frente do Nápoles e quatro atrás do Inter.



Kessie (2), Florenzi e Theo Hernandez marcaram para o Milan. Bajrama e Pinamonti para o Empoli.