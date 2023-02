O Milan somou a quarta vitória consecutiva (a terceira no campeonato), ao triunfar este domingo na receção à Atalanta, por 2-0, em jogo da 24.ª jornada da liga italiana.

Aos 25 minutos, após uma bola ganha nas alturas por Giroud, Theo Hernández armou um potente remate de fora da área, a bola esbarrou no poste, mas bateu de seguida nas costas de Juan Musso e acabou mesmo por entrar dentro da baliza.

O segundo golo do conjunto rossonero surgiu já a quatro minutos dos 90. Rafael Leão, novamente a jogar no corredor central, isolou Júnior Messias com um excelente passe de primeira e o brasileiro fechou a contagem.

Por esta altura, Zlatan Ibrahimovic já estava em campo. O avançado sueco foi lançado por Pioli aos 74 minutos e voltou a jogar nove meses depois de ter sido operado ao joelho. Com 41 anos e 146 dias, tornou-se o jogador mais velho a jogar pelo Milan no campeonato desde a era dos três pontos, ultrapassando Alessandro Costacura (41 anos e 25 dias).

O Milan ocupa o terceiro lugar, com 47 pontos, os mesmos do Inter de Milão, que perdeu nesta ronda. Abaixo, vem a Roma de José Mourinho, com 44, mas que ainda não entrou em campo. Já a Atalanta, é sexta classificada, último lugar que dá acesso às competições europeias, com 41 pontos.