Rafael Leão saltou do banco após o intervalo para marcar um golo e oferecer outro na goleada do Milan sobre o Cagliari (5-1), num dia em que os jogadores dos «rossoneri» utilizaram os nomes das mães nas costas da camisola.

Ora, o internacional português levou consigo o apelido Conceição, o mesmo do treinador do FC Porto, que tem sido apontado ao comando técnico da equipa. Após o encontro, Stefano Pioli foi confrontado com a situação e reagiu com boa disposição.

«Não vi, senão não o deixava entrar [risos]. Estou feliz pelo Rafa, escolher um jogador em detrimento de outro nem sempre deve ser visto como um castigo. Estou feliz porque eles reagiram bem, foi uma noite agradável», disse o técnico do Milan, aos microfones da DAZN.

«Ainda não falámos com o clube [sobre o futuro], ainda não é altura para falar de outras coisas», acrescentou.

Refira-se que, como noticiou o Maisfutebol, o Milan já falou com os representantes de Sérgio Conceição, iniciando os contactos exploratórios no sentido de perceber se o português pode ser o próximo treinador do gigante italiano.