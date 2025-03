A liderança de Sérgio Conceição no Milan não tem sido fácil. Depois de conquistar a Supertaça de Itália, a equipa orientada pelo treinador português tem dificuldades em vencer, foi eliminada da Liga dos Campeões e soma três derrotas consecutivas.

Ora, após a derrota caseira com a Lazio deste domingo (2-1), Arrigo Sacchi, antigo treinador dos rossoneri, voltou a deixar críticas a Sérgio Conceição e referiu mesmo que o Milan não é uma «equipa».

«Mais um deslize do Milan e agora a corrida à Champions torna-se quase impossível. Um final incrível, porque a Lazio ganhou com um penálti nos descontos, mas a situação é sempre a mesma: os rossoneri não são uma equipa, é inútil dar a volta a isso», começou por dizer.

«O público rossoneri vaiou muito e mostrou toda a sua insatisfação com uma época que até agora tem sido insuficiente. O que me surpreendeu, ao ver o Milan, foi o facto de ter havido demasiada confusão. Por vezes, os jogadores aceleravam, por vezes abrandavam, mas sem que tudo isto fizesse parte de um plano tático preciso», afirmou.

No seguimento, o italiano de 78 anos falou sobre a exibição de Rafael Leão:

«O Leão fez duas coisas boas, por isso merece crédito, mas será que duas coisas num jogo podem ser suficientes? Do meu ponto de vista futebolístico, são poucas. E, em todo o caso, sobretudo a nível defensivo, não notei a ordem que é necessária para parar os ataques do adversário. Ora, tendo em conta o estado atual do Milan, parece difícil que este volte a entrar na corrida por um lugar na Liga dos Campeões», referiu.

Por fim, Arrigo Sacchi abordou a contratação de Paulo Fonseca, que «não tinha a confiança da direção» e a «herança» que Conceição recebeu.

«Continuo convencido de que tudo depende das decisões tomadas no verão, que sempre julguei erradas, porque se contratou um treinador, Paulo Fonseca, que não tinha a confiança total da direção, e porque se compraram jogadores que não eram funcionais ao plano de jogo. Nestas condições, é difícil fazer um bom trabalho. E Sérgio Conceição herdou uma equipa que não tinha construído e à qual, até agora, não conseguiu dar o seu próprio estilo», concluiu.

O Milan de Sérgio Conceição está em nono lugar, com 41 pontos. Desde que chegou a Itália, o treinador luso soma oito vitórias, três empates e seis derrotas em 17 jogos.