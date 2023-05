O argelino Ismael Bennacer, que saiu lesionado na derrota de quarta-feira diante do Inter de Milão (2-0), vai desfalcar o Milan durante o resto da temporada.

«Os exames efetuados a Bennacer hoje de manhã revelam uma lesão (…) na cartilagem do côndilo femoral lateral (parte interna do fémur) do joelho direito», informaram os rossoneros, adiantando que o jogador de 25 anos deverá realizar uma artroscopia.

À Agence France-Presse, um porta-voz do Milan confirmou que o médio não vai jogar mais em 2022/23. De resto, a imprensa italiana aponta que o início da próxima época também pode estar comprometido, pois é expectável uma paragem de três a quatro meses.

Refira-se que também o português Rafael Leão, que falhou o encontro em San Siro, está em dúvida para a segunda mão.