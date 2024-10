O Milan, treinado pelo português Paulo Fonseca, recebeu e venceu a Udinese por 1-0, este sábado, em jogo da 8.ª jornada da Serie A, a liga italiana, numa tarde em que o português Rafael Leão viu todo o jogo... do banco de suplentes.

O único golo do jogo foi apontado por Samuel Chukwueze, aos 13 minutos da primeira parte, num remate de pé esquerdo, na área. A jogada começou numa arrancada poderosa de Noah Okafor pela esquerda, este deu ao meio em Pulisic, que assistiu Chukwueze para o 1-0.

A equipa da casa, porém, teve uma grande contrariedade aos 29 minutos. Tijjani Reijnders foi expulso com cartão vermelho direto, por falta sobre Sandi Lovric. O lance ainda foi ao vídeo-árbitro, mas o médio do Milan foi mesmo expulso.

A Udinese ainda marcou perto do intervalo, por Kingsley Ehizibue, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo e o Milan suspirou de alívio.

A segunda parte começou com o 1-0, mas o Milan, já reduzido a dez, teria nova infelicidade (e contrariedade ao mesmo tempo), quando Tammy Abraham, na pequena área, falhou um golo certo, pareceu ter uma torção no joelho direito e saiu lesionado, aos 78 minutos.

No tempo de compensação, mais um momento de grande expectativa e que levou os adeptos do Milan, por fim, à loucura. Christian Kabasele marcou no quinto dos sete minutos de compensação dados, a Udinese festejou, mas o árbitro Daniele Chiffi foi ver as imagens e anulou o golo, por fora-de-jogo.

O Milan volta assim às vitórias após a derrota na jornada anterior, ante a Fiorentina (2-1), somando agora 14 pontos, à condição no 3.º lugar. Iguala, à condição, o Inter de Milão, 2.º classificado com menos um jogo. Fica a dois do Nápoles, que é líder com 16 pontos e também menos um jogo.

A equipa treinada por Paulo Fonseca sabe desde já que vai tirar dividendos do Juventus-Lazio (19h45), uma vez que ambas as equipas têm 13 pontos, os mesmos da Udinese, agora ultrapassada pelo Milan.

Horas antes, este sábado, o Bolonha – adversário europeu de Benfica e Sporting na Champions – empatou na visita ao Génova e também houve empate no Como-Parma.