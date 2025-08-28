O Milan confirmou, em comunicado, que o médio Ardon Jashari, reforço desta época, sofreu uma fratura na fíbula da perna direita durante o treino desta quinta-feira. 

O treinador Massimiliano Allegri tinha dito, em conferência de imprensa, que o jogador lesionou-se após uma colisão com o avançado Santiago Giménez. Ele que curiosamente, tem sido associado à saída do clube.

Segundo a imprensa italiana, Jashari ficará afastado dos relvados por um período mínimo de dois meses e perderá o início da temporada. 

Jashari custou 34 milhões de euros ao Milan há menos de um mês e a transferência pode chegar aos 37 milhões, consoante objetivos. Ainda por cima, o internacional suíço forçou a saída do Club Brugge, falhando os treinos no Club Brugge antes de assinar pelo Milan.

