Milan: reforço de quase 40 milhões (que forçou saída) vai parar dois meses
Ardon Jashari sofreu uma fratura na fíbula durante um treino
O Milan confirmou, em comunicado, que o médio Ardon Jashari, reforço desta época, sofreu uma fratura na fíbula da perna direita durante o treino desta quinta-feira.
O treinador Massimiliano Allegri tinha dito, em conferência de imprensa, que o jogador lesionou-se após uma colisão com o avançado Santiago Giménez. Ele que curiosamente, tem sido associado à saída do clube.
Segundo a imprensa italiana, Jashari ficará afastado dos relvados por um período mínimo de dois meses e perderá o início da temporada.
Jashari custou 34 milhões de euros ao Milan há menos de um mês e a transferência pode chegar aos 37 milhões, consoante objetivos. Ainda por cima, o internacional suíço forçou a saída do Club Brugge, falhando os treinos no Club Brugge antes de assinar pelo Milan.