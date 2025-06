O Milan continua a arrumar a casa e, este domingo, anunciou a saída do avançado sérvio Luka Jovic.

O ex-Benfica está em final de contrato com os «rossoneri», ao fim de duas temporadas, nas quais somou 13 golos em 47 partidas.

Formado no Estrela Vermelha, Jovic também já passou por Benfica, Eintracht Frankfurt, Real Madrid e Fiorentina. A imprensa italiana escreve que os mexicanos do Cruz Azul estão a tentar convencer o internacional sérvio, de 27 anos.

Também este fim de semana, o Milan comunicou as saídas de João Félix, Kyle Walker, Riccardo Sottil e Tammy Abraham. Todos eles estavam emprestados ao emblema de San Siro.

Thank you, Luka! 🇷🇸



We wish you all the best for the next stage of your career 😊

#SempreMilan pic.twitter.com/1D4rWMRzga