Kyle Walker é jogador do Milan de Sérgio Conceição, anunciou esta sexta-feira o clube italiano.

O lateral deixou o Manchester City e chegou a Milão por empréstimo com opção de compra.

«O defesa vencedor da Liga dos Campeões de 2023 é um novo jogador do AC Milan. O clube tem o prazer de anunciar o empréstimo de Kyle Andrew Walker, do Manchester City FC, com opção de compra», pode ler-se no comunicado oficial.

Há oito temporadas nos citizens, desde 2017/18, o futebolista de 34 anos prepara-se para a primeira aventura fora de Inglaterra. Ao longo da carreira representou também o Sheffield United, Tottenham, QPR e Aston Villa.

No Man. City conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, seis Premier Leagues, quatro Taças da Liga, duas Taças de Inglaterra e duas Supertaças.

No Milan de Sérgio Conceição e Rafael Leão está em oitavo lugar no campeonato italiano, nos «quartos» da Taça de Itália e em sexto na Liga dos Campeões.