Paulo Fonseca ganhou mais uma opção para o meio-campo: o Milan anunciou, este sábado, a contratação de Youssouf Fofana.

O internacional francês transfere-se do Mónaco e assina um contrato válido por quatro temporadas. Segundo a imprensa internacional, os «rossoneri» desembolsaram 23 milhões de euros (mais dois milhões em objetivos) pelo jogador de 25 anos.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Fofana passou as últimas quatro épocas e meia nos monegascos, depois da passagem pelo Estrasburgo, onde se estreou enquanto sénior.

🚨 BREAKING! BREAKING! 🚨

There's a new addition to the Rossoneri 🆕#DNACMilan #SempreMilan