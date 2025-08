Ardon Jashari é reforço do Milan, anunciou o emblema italiano, esta quarta-feira.

O internacional suíço assinou um contrato válido até junho de 2030 e terá custado 34 milhões de euros aos cofres dos «rossoneri», mais três milhões em objetivos.

O médio de 23 anos foi formado nos suíços do Lucerna e no verão passado rumou à Bélgica para representar o Club Brugge.

Em 2024/25, Jashari realizou 52 jogos, marcou quatro golos e somou cinco assistências.

