Rafael Leão renovou contrato com o AC Milan até 2028.



O internacional português chegou a Itália em 2019 depois de uma temporada nos franceses do Lille. Ao serviço dos rossoneri, o jogador de 23 anos marcou 41 golos e fez 29 assistências em 162 jogos e foi decisivo na conquista do «scudetto» na época 2021/22.



O AC Milan segura assim o avançado de 23 anos, considerado uma das maiores promessas do futebol mundial, cujo vínculo anterior terminava em 2024.



De acordo com a imprensa italiana, Rafael Leão fica com uma cláusula de rescisão de 175 milhões de euros.