Yacine Adli deixou o Milan e reforçou em definitivo o Al Shabab (Arábia Saudita), informou esta quinta-feira o clube italiano.

O AC Milan pode confirmar que Yacine Adli fez uma transferência definitiva para o Al-Shabab Club. O clube gostaria de agradecer a Yacine e desejar-lhe tudo de bom no seus futuros empreendimentos pessoais e profissionais», pode ler-se na curta nota.

No Milan desde 2022/23, o médio francês fez um total de 39 jogos, apontou um golo e duas assistências. Na temporada passada esteve emprestado à Fiorentina.