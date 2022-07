Os antigos futebolistas Paolo Maldini e Frederic Massara vão continuar como diretores do Milan para os próximos dois anos, confirmou esta sexta-feira o clube, no dia em que também anunciou a renovação do lateral-direito Alessandro Florenzi.

Paolo Maldini, de 54 anos, continua como diretor da área técnica no único clube que representou durante toda a carreira de futebolista, durante 25 anos como sénior, de 1984 a 2009.

Massara, de 53 anos, que teve uma carreira de atleta em clubes de menor nomeada, à exceção de Torino ou Palermo, prossegue nas funções de diretor-desportivo no atual campeão italiano.