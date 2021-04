Paolo Maldini, diretor técnico do Milan, garante que desconhecia os planos da Superliga Europeia e pede desculpa aos adeptos da equipa italiana.

«Eu não sabia de nada. Fiquei a saber no domingo, tal como todas as pessoas. No entanto, isso não me impede de pedir desculpa aos adeptos do Milan», referiu o antigo jogador à Sky, à margem do jogo com o Sassuolo.

«Foi algo que foi decidido pelas mais altas instâncias do clube e, portanto, acima do meu cargo. De qualquer forma, isso não me isenta da responsabilidade de pedir desculpa aos adeptos do AC Milan, e não só, que se sentiram traídos nos princípios básicos do desporto que sempre respeitámos», reforçou o agora dirigente.