O Milan voltou a tropeçar no campeonato italiano, desta feita na deslocação ao terreno da Udinese, onde perdeu por 3-1, em jogo a contar para a 27.ª jornada da prova.

Rafael Leão foi titular no conjunto rossonero e Beto também começou de início nos anfitriões, que se colocaram em vantagem aos nove minutos, por Roberto Pereyra. A resposta do Milan chegou aos 45+4m, por Zlatan ibrahimovic, titular no quarto jogo após o regresso de uma prolongada lesão.

O avançado sueco cobrou de forma certeira um penálti e tornou-se o jogador mais velho de sempre a marcar na Serie A, com 41 anos e 166 dias, à frente de Alessandro Costacurta (41 anos e 25 dias) e Silvio Piola (40 anos e 131 dias).

Ainda assim, dois minutos depois, a formação de Udine passou de novo para a frente do marcador. Beto correspondeu de forma afirmativa ao trabalho de Success, antecipou-se a Malick Thiaw e desviou para golo na pequena área.

Aos 70 minutos, Kingsley Ehizibue fez o 3-1.

O Milan soma o terceiro jogo consecutivo sem vencer no campeonato italiano e segue no quarto posto, que dá acesso à Liga dos Campeões, com 48 pontos. Esta é uma boa notícia para a Roma de José Mourinho, que é quinta classificada, com 47 pontos, e este domingo tem dérbi marcado com a Lazio.

Já a Udinese, está confortavelmente no oitavo posto, com 38 pontos.

Também este sábado, a Salernitana, orientada pelo português Paulo Sousa, somou o terceiro empate consecutivo. A jogar em casa, a formação de Salerno empatou a duas bolas com o Bolonha.

Pirola (7m) adiantou os anfitriões, mas Ferguson restabeleceu a igualdade pouco depois (11m). Na segunda parte, Boulaye Dia voltou a colocar a equipa de Paulo Sousa na frente (64m), contudo, Lykogiannis (73m) garantiu um ponto ao Bolonha.

A Salernitana é 16.ª classificada, com 27 pontos, oito acima da «linha de água».