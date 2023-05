O Milan venceu na noite deste domingo a Juventus, em Turim, por 1-0, no jogo que encerrou a 37.ª e última jornada da liga italiana, a Serie A.

O único golo do encontro surgiu aos 40 minutos, por Olivier Giroud, num grande cabeceamento, após cruzamento de Calabria, para dar os três pontos e também a qualificação para a Liga dos Campeões aos comandados de Stefano Pioli.

O português Rafael Leão foi titular e saiu aos 82 minutos.

À partida para a última jornada, o Milan é quarto classificado, com 67 pontos, a dois do Inter (69), a quatro da Lazio (71) e a 20 do campeão Nápoles (87), que esta tarde empatou a duas bolas na visita a Bolonha.

Nos outros jogos, houve empate a um golo no Verona-Empoli, a Lazio venceu a Cremonese por 3-2 para recuperar a vice-liderança e a Lecce triunfou na visita a Monza (0-1).

A Juventus acaba a ronda em sétimo, com 59 pontos, ainda na luta pelo acesso à Liga Europa de 2023/24.

Na última jornada, além da luta do quinto ao sétimo lugar, Spezia (17.º) e Verona (18.º), ambos com 31 pontos, vão disputar a última vaga pela permanência.