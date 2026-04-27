Luka Modric sofreu uma dupla fratura no osso zigomático, na face, vai ter de ser submetido a uma intervenção cirúrgica, mas, segundo está a adiantar a Sky Itália, o Campeonato do Mundo não estará em risco para o internacional croata.

A lesão foi contraída no decorrer do empate do Milan com a Juventus (0-0), no domingo passado, quando Modric chocou com Manuel Locatelli, de forma aparatosa, ao disputar uma bola, nas alturas, como pode ver no vídeo abaixo.

Os dois jogadores estiveram a ser assistidos no relvado e foi o próprio Locatelli que ajudou Modric a levantar-se para depois lhe pedir desculpa, antes do croata ser substituído, com dores na face.

O Milan já confirmou que Modric vai ter de ser submetido a uma intervenção cirúrgica e a Gazzetta dello Sport adianta que o croata não volta a jogar até ao final da época, dando também conta da apreensão da federação croata quanto à condição física de um dos seus maiores trunfos para o Mundial 2026.

«Os exames médicos realizados hoje revelaram uma fratura no osso zigomático esquerdo que exigirá cirurgia, agendada para as próximas horas. Mais detalhes serão comunicados após a operação», refere o Milan.

Locatelli pediu desculpa a Modric e até lhe deu um beijinho: