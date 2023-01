Depois do empate na receção à Roma e da eliminação da Taça de Itália, o Milan somou um novo desaire, desta feita na visita ao reduto do Lecce, na 18.ª jornada do campeonato italiano, onde não foi além de um empate a duas bolas.

Os anfitriões colocaram-se cedo em vantagem, logo aos três minutos, após um autogolo de Theo Hernández e dilataram a diferença no marcador já aos 23, quando Federico Baschirotto apontou o 2-0.

O Milan revelou muitas dificuldades para furar a linha defensiva do Lecce e criar ocasiões de golo, mas a reação iria mesmo aparecer na segunda parte e pelos pés de Rafael Leão. Numa jogada de insistência, o internacional português viu o espaço que Wladimiro Falcone deixou junto ao poste e armou um remate colocado para reduzir a desvantagem, aos 58 minutos.

Aos 71, o lateral Davide Calabria apontou o golo da igualdade, após uma combinação na área com Giroud.

Com este resultado, o Milan vê o Nápoles fugir na classificação, depois da vitória na véspera diante da Juventus. Os rossoneros são segundos, com 38 pontos, menos nove do que o líder, enquanto a vecchia signora tem 37 e ocupa a terceira posição.

No primeiro jogo deste sábado, o Monza, sem o lesionado Dany Mota, venceu em casa do «lanterna vermelha» Cremonese, por 3-2.