O Marselha triunfou no terreno do Reims por 3-1, na jornada de abertura da 34.ª jornada da Ligue 1.



O conjunto de Sampaoli viu o adversário marcar primeiro por Mbuku aos 38 minutos, mas respondeu de pronto por Payet aos 41 minutos. Ainda antes do intervalo, o Marselha consumou à reviravolta graças a um tento de Milik.



Foi já com o Reims em desvantagem, por expulsão de Faes, que os marselheses chegaram ao golo da tranquilidade novamente da autoria de Payet.



Esta vitória permitiu ao Marselha ultrapassar à condição o Lens e isolar-se no quinto lugar. Por sua vez, o Reims é 11.º com 41 pontos.