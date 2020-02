O West Bromwich Albion reforçou a liderança do Championship, ao vencer no reduto do Millwall por 2-0.

O primeiro golo surgiu ao minuto 42, apontado por Filip Krovinovic, jogador emprestado pelo Benfica, servido por Matheus Pereira, jogador cedido pelo Sporting.

Dara O'Shea fechou a contagem ao minuto 84.

O WBA soma agora 59 pontos, mais quatro do que o Leeds (derrotado na véspera pelo Nottingham Forrest) e do que Fulham.