O ministro do Desporto italiano Vincenzo Spadafora veio a público refrear o impulso dos clubes em regressar ao trabalho, recordando que não há ainda qualquer decisão sobre o regresso da Série A nesta temporada.

Um verdadeiro balde de água fria, numa altura em que os clubes, uns atrás dos outros, vão anunciando os regressos aos centros de treino. O Inter Milão foi o último clube a colocar as instalações do clube à disposição dos jogadores, a partir da próxima semana, mas já outros, como a Roma, Parma, Bolonha ou Sassuolo já tinham feito anúncios semelhantes.

Tenho lido coisas estranhas, mas nada mudou em relação ao que eu sempre disse sobre o futebol: os treinos das equipes não serão retomados antes do dia 18 de maio e a retoma do campeonato, por enquanto, não está realmente a ser discutida», escreveu o governante na sua conta no Facebook.