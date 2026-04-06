O Hospital Universitário de Emergência de Bucareste (SUUB) informou, ao início da tarde desta segunda-feira, que «decorre uma reunião complexa de profissionais da área médica para decidir sobre o tratamento imediato» ao treinador Mircea Lucescu, de 80 anos, que está nos cuidados intensivos depois de ter sido internado há pouco mais de uma semana, no passado domingo, 29 de março.

No mesmo comunicado em que fez uma curta atualização sobre Lucescu, o SUUB esclareceu que, nas últimas 24 horas, após novas complicações de sábado para domingo e da comunicação feita pelo hospital, que «não há novidades na evolução do estado de saúde do Sr. Mircea Lucescu. «Voltaremos com informações em breve ou, se necessário, caso necessário», acrescentaram, frisando que «os comunicados de imprensa oficiais do SUUB contêm dados corretos e precisos» e fazendo também um apelo, quando há «800 pacientes internados» no hospital.

«O interesse público demonstrado em relação a um paciente deve respeitar a privacidade, o direito à confidencialidade, à dignidade e à paz», é dito, no mesmo comunicado.

Lucescu sofreu dois ataques cardíacos na sexta-feira, dia em que teve agravamento do seu quadro clínico, um dia depois de anunciada a sua saída do comando da seleção romena e depois de, no passado domingo, ter sido hospitalizado.