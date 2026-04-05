O estado de saúde do treinador Mircea Lucescu piorou nas últimas horas e o antigo selecionador da Roménia foi transferido de urgência para os cuidados intensivos, informou o Hospital Universitário de Emergência de Bucareste (SUUB), em comunicado, na manhã deste domingo.

Lucescu, de 80 anos, sofreu dois ataques cardíacos na sexta-feira, dia em que teve agravamento do seu quadro clínico, um dia depois de anunciada a sua saída do comando da seleção romena e depois de, no passado domingo, ter sido hospitalizado.

«No sábado à noite, o paciente apresentou novamente arritmias cardíacas significativas, prontamente tratadas pela equipa de emergência do departamento de cardiologia. Na madrugada deste domingo, as arritmias agravaram-se e deixou de responder ao tratamento. O estado do paciente piorou, sendo necessária a transferência para a Unidade de Anestesia e Terapia Intensiva. Atualmente, não existem novos elementos de evolução. Voltaremos ao público se a situação assim o exigir. Apelamos a todos para que respeitem a privacidade e a dignidade de qualquer paciente internado no SUUB», referiu o hospital, em nota oficial, na manhã deste domingo.

Segundo o jornal ProSport, que testemunhou os desenvolvimentos no exterior do hospital, a esposa de Lucescu e a sua neta, Marilu, filha do treinador do PAOK, Razvan Lucescu, foram vistas a chegar ao local, depois da atualização do estado de saúde. Razvan, filho de Mircea Lucescu, tem jogo pela equipa grega este domingo, às 17 horas, recebendo o Panathinaikos na primeira jornada da fase de apuramento de campeão da liga.

A Federação Romena de Futebol (FRF) já reagiu aos últimos desenvolvimentos. «Há momentos no futebol em que o marcador já não importa e a única vitória pela qual lutamos é a da vida. Hoje é um desses momentos. Os nossos pensamentos, de todos nós, voltam-se para o homem que moldou destinos, construiu gerações e colocou a Roménia no mapa do futebol mundial», referiu a FRF, em nota oficial, através do Instagram.

O jornal romeno Golazo também dá conta, nos últimos minutos, de que o motivo pelo qual os médicos recusaram o pedido da família em transportar Lucescu para um hospital em Viena, na Áustria – tal como o Maisfutebol já tinha noticiado na sexta-feira – foi a gravidade do estado de saúde do treinador, que estava prestes a receber alta na sexta-feira quando o quadro clínico piorou.

