Notícia atualizada às 11h28, com as informações do segundo episódio cardíaco e a possibilidade de Lucescu ir para Viena

O estado de saúde do treinador romeno Mircea Lucescu agravou-se esta sexta-feira. Depois de ter sofrido, nas primeiras horas da manhã, um enfarte agudo do miocárdio, conforme informou o Hospital Universitário de Emergência de Bucareste (SUUB) - onde Lucescu está internado desde domingo - o técnico sofreu um segundo ataque cardíaco, segundo avança o jornal romeno Pro Sport.

Por volta das 13 horas locais (11h em Lisboa), fontes do Pro Sport presentes no hospital avançam que Lucescu sofreu um segundo ataque cardíaco, tendo o seu estado de saúde agravado, sendo atualmente crítico.

Tal surge depois da primeira comunicação oficial do dia, por parte do hospital. «Durante a manhã, o paciente sofreu um enfarte agudo do miocárdio. Ele foi levado ao pronto-socorro e prontamente recebeu as intervenções médicas e terapêuticas necessárias, de acordo com os protocolos vigentes. Atualmente, o seu estado é estável, sob rigorosa monitorização especializada», referira o hospital, em comunicado oficial, esta manhã, após o primeiro episódio. A mesma fonte acrescentava, na altura, que Lucescu seguia internado no Departamento de Cardiologia, a receber os cuidados médicos necessários.

Lucescu, de 80 anos, sentiu-se mal na reunião técnica antes do treino da seleção da Roménia no domingo e foi hospitalizado. Os dois episódios desta manhã acontecem no dia seguinte a ter sido oficializada a sua saída do cargo de selecionador dos romenos e no dia em que, segundo a imprensa romena, nomeadamente o Pro Sport – que divulgou imagens exclusivas esta manhã antes do novo episódio grave – Lucescu deveria ter alta.

Segundo o mesmo jornal, Lucescu foi visto a caminhar pelos próprios pés nos corredores do hospital, acompanhado por médicos. Porém, mais tarde, pelas 09h30 (07h30 em Lisboa), o estado de saúde de complicou-se. Segundo fontes médicas citadas, o técnico de futebol sofreu o primeiro enfarte e foi transportado de emergência numa maca. Cerca de dez minutos antes, e segundo fonte da enfermaria citada pelo mesmo jornal romeno, Lucescu estava com pressão arterial preocupante. «Estava com 18 por 10, mas era por causa do nervosismo», referiram.

Entre o segundo ataque cardíaco, novas informações surgem através da imprensa romena, que dá conta que a família de Lucescu solicitou ao hospital de Bucareste a transferência do treinador para um hospital em Viena, na Áustria. A situação está a ser analisada entre o hospital e a família, de acordo com o quadro clínico do paciente.

Esta semana, durante o internamento, Lucescu colocou um desfibrilador cardíaco numa cirurgia realizada na terça-feira e, na quinta-feira, foi-lhe também colocado um stent.