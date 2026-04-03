Mircea Lucescu sofre dois ataques cardíacos e está em estado crítico
Treinador de 80 anos teve um segundo episódio grave ao final da manhã no hospital em Bucareste, depois de um primeiro, no dia em que estava prestes a ter alta. Família pede transferência para Viena
Treinador de 80 anos teve um segundo episódio grave ao final da manhã no hospital em Bucareste, depois de um primeiro, no dia em que estava prestes a ter alta. Família pede transferência para Viena
Notícia atualizada às 11h28, com as informações do segundo episódio cardíaco e a possibilidade de Lucescu ir para Viena
O estado de saúde do treinador romeno Mircea Lucescu agravou-se esta sexta-feira. Depois de ter sofrido, nas primeiras horas da manhã, um enfarte agudo do miocárdio, conforme informou o Hospital Universitário de Emergência de Bucareste (SUUB) - onde Lucescu está internado desde domingo - o técnico sofreu um segundo ataque cardíaco, segundo avança o jornal romeno Pro Sport.
Por volta das 13 horas locais (11h em Lisboa), fontes do Pro Sport presentes no hospital avançam que Lucescu sofreu um segundo ataque cardíaco, tendo o seu estado de saúde agravado, sendo atualmente crítico.
Tal surge depois da primeira comunicação oficial do dia, por parte do hospital. «Durante a manhã, o paciente sofreu um enfarte agudo do miocárdio. Ele foi levado ao pronto-socorro e prontamente recebeu as intervenções médicas e terapêuticas necessárias, de acordo com os protocolos vigentes. Atualmente, o seu estado é estável, sob rigorosa monitorização especializada», referira o hospital, em comunicado oficial, esta manhã, após o primeiro episódio. A mesma fonte acrescentava, na altura, que Lucescu seguia internado no Departamento de Cardiologia, a receber os cuidados médicos necessários.
Lucescu, de 80 anos, sentiu-se mal na reunião técnica antes do treino da seleção da Roménia no domingo e foi hospitalizado. Os dois episódios desta manhã acontecem no dia seguinte a ter sido oficializada a sua saída do cargo de selecionador dos romenos e no dia em que, segundo a imprensa romena, nomeadamente o Pro Sport – que divulgou imagens exclusivas esta manhã antes do novo episódio grave – Lucescu deveria ter alta.
Segundo o mesmo jornal, Lucescu foi visto a caminhar pelos próprios pés nos corredores do hospital, acompanhado por médicos. Porém, mais tarde, pelas 09h30 (07h30 em Lisboa), o estado de saúde de complicou-se. Segundo fontes médicas citadas, o técnico de futebol sofreu o primeiro enfarte e foi transportado de emergência numa maca. Cerca de dez minutos antes, e segundo fonte da enfermaria citada pelo mesmo jornal romeno, Lucescu estava com pressão arterial preocupante. «Estava com 18 por 10, mas era por causa do nervosismo», referiram.
Entre o segundo ataque cardíaco, novas informações surgem através da imprensa romena, que dá conta que a família de Lucescu solicitou ao hospital de Bucareste a transferência do treinador para um hospital em Viena, na Áustria. A situação está a ser analisada entre o hospital e a família, de acordo com o quadro clínico do paciente.
Esta semana, durante o internamento, Lucescu colocou um desfibrilador cardíaco numa cirurgia realizada na terça-feira e, na quinta-feira, foi-lhe também colocado um stent.