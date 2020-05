O antecessor de Paulo Fonseca no Shakhtar Donetsk, Mircea Lucescu, considerou que o treinador português mostrou ingratidão por nada lhe ter dito quando chegou ao comando técnico dos ucranianos, em 2016.

«Ele [Fonseca] nem me disse obrigado pela maravilhosa equipa que eu deixei para ele. Um telefonema seria suficiente. Ele começou a utilizar o 4x4x2 que fazia em Braga, mas a dada altura o presidente convenceu-o a voltar ao meu 4x2x3x1, porque a equipa sabia de cabeça o sistema de jogo, feito especialmente para os muitos brasileiros», considerou o romeno de 74 anos, que orientou o Shakhtar entre 2003 e 2016.

«No entanto, devo reconhecer que Fonseca mostrou grande inteligência e capacidade de adaptação. Estou convencido que, apesar do que fez comigo, tem as habilidades necessárias para fazer bem à Roma», apontou, em declarações ao Corriere dello Sport.

Lucescu também deixou um reparo à carreira do técnico português, que prossegue em Itália, após três anos no Shakhtar. «Ele nunca poderia ter chegado de Braga à Roma», considerou o técnico, atualmente fora do ativo após ter saído do cargo de selecionador da Turquia, em fevereiro de 2019.