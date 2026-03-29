O selecionador de futebol da Roménia, Mircea Lucescu, sentiu-se mal na reunião técnica que antecedeu o treino da seleção romena na manhã deste domingo e foi transportado ao hospital.

A Federação Romena de Futebol (FRF) esclareceu, em comunicado, pouco depois do sucedido, que durante a reunião técnica que antecedeu o último treino antes da viagem para a Eslováquia, o treinador Mircea Lucescu sentiu-se mal» e que «os primeiros socorros foram prestados imediatamente pela equipa médica da seleção».

De acordo com a imprensa desportiva romena, como o DigiSport, Lucescu, de 80 anos, queixou-se de mal-estar e tonturas.

«Após a chamada para o serviço de emergência 112, duas equipas da SMURD [ndr: Serviço Médico de Emergência, Reanimação e Desencarceramento romeno] dirigiram-se com urgência ao centro de treinos», esclareceu ainda a Federação, acrescentando que «a rápida intervenção da equipa médica permitiu que o técnico fosse estabilizado rapidamente».

«Neste momento, o estado de saúde do treinador é estável. No entanto, de acordo com os protocolos médicos em vigor e para eliminar qualquer risco, Mircea Lucescu foi transferido para um hospital na capital para exames complementares e acompanhamento especializado», concluiu a entidade.

A Roménia, eliminada nas meias-finais do play-off de acesso ao Mundial 2026 ante a Turquia, por 1-0, na passada quinta-feira, visita a Eslováquia na terça-feira, em jogo particular, estando em dúvida a presença de Lucescu na partida.