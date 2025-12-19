Miroslav Koubek é o novo selecionador da Chéquia
Checo ainda podem marcar presença no Mundial 2026
O treinador Miroslav Koubek e o novo selecionador da Chéquia, anunciou nesta sexta-feira a federação local..
Koubek, que estava livre desde que abandonou o Plzen em setembro, sucede a Ivan Hasek, que foi despedido ainda durante a fase de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, depois de derrota por 2-1 com as Ilhas Faroé.
O experiente técnico de 74 assinou um contrato por dois anos e meio e terá como primeiro desafio tentar apurar a Chéquia para o Mundial, algo que não acontece desde 2006, na Alemanha. No play-off europeu, os checos vão defrontar a Irlanda e, caso vençam, medem forças com Dinamarca ou Macedónia do Norte na tentativa que marcar presença na competição que se realiza no próximo ano nos Estados Unidos, México e Canadá.
Em caso de sucesso, os checos já sabem que vão ficar no Grupo A juntamente com México, África do Sul e Coreia do Sul.