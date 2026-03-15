Atenção, Ivanovic: ex-Benfica marca hat trick e reforça candidatura ao Mundial
Petar Musa foi o grande destaque dos FC Dallas, no empate com os San Diego (3-3)
Petar Musa foi o grande destaque dos FC Dallas, no empate com os San Diego (3-3)
O ex-Benfica Petar Musa esteve em destaque na última madrugada, na Major League Soccer (MLS), ao apontar um hat trick no empate caseiro do FC Dallas diante dos San Diego (3-3).
O avançado croata marcou aos 41 e 54 (penálti) minutos e ainda resgatou o empate já em tempo de descontos da segunda parte (90+5m).
Em quatro jogos este ano, Musa já leva cinco golos e reforça, assim, a candidatura a uma presença no Mundial 2026. O jogador de 28 anos integra a convocatória da seleção da Croácia para os jogos particulares com a Colômbia (26 de março) e o Brasil (1 de abril). Curiosamente, Franjo Ivanovic, atual avançado do Benfica, que deu a vitória em Arouca, ficou-se pela lista de reservas.
