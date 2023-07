David Beckham abordou pela primeira vez a chegada de Lionel Messi ao Inter Miami, clube do qual é acionista. O antigo internacional inglês revelou que acordou com «um milhão de mensagens» no telemóvel.



«Há umas semanas acordei com cerca de um milhão de mensagens no telemóvel. Pensei logo: ‘o que aconteceu?’. Não é habitual receber tantas mensagens. Depois ouvi que o Leo tinha anunciado que vinha para Miami. Não foi uma surpresa para mim, como é óbvio», referiu, durante o seminário «Lessons in Leadership».



O ex-futebolista recordou o compromisso que estabeleceu com os adeptos do emblema da Florida e considerou a contratação do argentino como «um grande momento».



«Desde o início que disse que, se tivesse oportunidade, iria trazer os melhores jogadores para Miami independentemente da fase em que estão nas suas carreiras. Sempre assumi esse compromisso com os nossos adeptos. Por isso, quando ouvi que um dos melhores jogadores de sempre, se não o melhor, que ganhou tudo, que ainda é um grande jogador, jovem e que faz o que faz, quer jogar na minha equipa, foi um grande momento para nós», sublinhou.