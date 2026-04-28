À venda há quase um ano e meio, os Vancouver Whitecaps, equipa da MLS onde atua o alemão Thomas Müller, deixaram um apelo à comunidade: encontrar interessados em investir na equipa e em mantê-la em Vancouver.

A primeira variável não tem sido problema. Tal como informaram num comunicado nas últimas horas, os donos do clube canadiano deram conta de que nos últimos 16 meses tiveram reuniões com mais de 100 potenciais interessados. No entanto, nenhum deles apresentou «ofertas viáveis» que permitissem manter o clube na cidade canadiana.

Sem estádio próprio, os Vancouver Whitecaps recebem uma fatia residual das receitas dos jogos que realizam no BC Place (recinto que vai receber jogos do Mundial 2026) e as limitadas fontes de receitas fazem com que o negócio seja pouco rentável. Interessados não têm faltado, mas todos eles pretendem tirar a equipa de Vancouver e levá-la para uma cidade onde possa ter, por exemplo, um estádio próprio que lhe permita gerar mais receitas.

A permanência na cidade canadiana é nesta altura a grande luta dos donos dos Vancouver Whitecaps, que deixaram um apelo quase em forma de ultimato: «A preferência continua a ser encontrar uma solução em Vancouver. Se houve algum grupo local com visão e recursos para desenhar um caminho a seguir, chegue-se à frente.»

Os Vancouver Whitecaps foram finalistas vencidos da última edição da MLS (perdida para o Inter Miami de Lionel Messi) e estão nesta altura no segundo do Grupo Oeste.