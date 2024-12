Lembra-se de Leonardo Campana? Passou pelo campeonato português em 2020/21, no Famalicão, por empréstimo do Wolverhampton. Participou em dez jogos e marcou dois golos, numa passagem quase anónima.

No entanto, Campana fez história, aos 24 anos, na MLS, a principal divisão norteamericana de futebol, ao protagonizar a transferência interna mais cara de sempre da MLS.

Vai custar dois milhões e meio de dólares, cerca de 2 milhões e 400 mil euros. Pode ainda receber mais 750 mil dólares, cerca de 720 mil euros, em objetivos. O Inter Miami reserva ainda uma percentagem da próxima transferência.

Em três anos de serviço no Inter Miami, onde jogam também estrelas como Lionel Messi, Luis Suarez ou Gonzalo Higuain, o equatoriano chegou ao segundo lugar na tabela de melhores marcadores do clube.

