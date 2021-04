Lisandro López está de luto pela morte do pai, Miguel Ángel López.



O pai do antigo avançado de FC Porto faleceu na última madrugada. O Racing Club e o Lyon, outros dos ex-clubes de Licha, deixaram uma nota de pesar nas redes sociais pela morte de Miguel Ángel López.



Refira-se que Lisandro López não fez parte da equipa do Atlanta United que jogou contra o Philadelphia Union para a Liga dos Campeões da CONCACAF.



A causa da morte não foi revelada.

Racing Club lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel López, padre de Lisandro, uno de nuestros símbolos permanentes. Acompañamos a Licha en su dolor con todo nuestro afecto, al igual que a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/LuMxqatU4o — Racing Club (@RacingClub) April 27, 2021