O internacional mexicano Hector Herrera já foi apresentado como reforço do Houston Dynamo, clube da MLS.

O clube norte-americano refere que Herrera é a contratação «mais significativa da história do Dynamo, chegando a Houston no auge de sua carreira e desde um dos maiores clubes do mundo».

Na passada quinta-feira, o jogador de 32 anos tinha-se despedido do Atlético de Madrid, clube que representou durante três temporadas.

O ex-jogador do FC Porto vai estar ligado ao clube do estado do Texas até ao final de 2024.