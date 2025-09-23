Da Polónia chegam críticas ao Inter Miami, dos Estados Unidos da América. Mateusz Klich, médio do Cracóvia, trocou recentemente a MLS pela Liga do país-natal e deu uma entrevista a um podcast do jornal Sport em que critica abertamente o clube onde joga Lionel Messi.

Klich atuou durante dois anos e meio na MLS, primeiro ao serviço do DC United e depois pelo Atlanta United. Foi rival do Inter Miami e diz conhecer a realidade dentro do clube da Florida, que é detido por David Beckham.

«Não recomendo o Inter Miami enquanto o Messi estiver lá. É um desastre. As pessoas estão a sair, os treinadores e fisioterapeutas estão a sair. Em termos organizacionais, é mau. O pai do Messi dirige o clube na prática. Todos falam espanhol e nada pode ser feito sem o consentimento deles. O clube em si também fica a 45-50 minutos de Miami», resumiu Klich.

Por estas razões, Klich recomendaria outros emblemas aos futebolistas que pretendam jogar na MLS.

«Eu diria o New York Red Bulls. Tem um estádio melhor agora, mas o New York City também está a construir um estádio incrível. Existem clubes como o Columbus Crew e o Cincinnati, que têm ótimos estádios e uma ótima base, mas são cidades muito chatas. Eu recomendaria o Nashville. É um lugar lindo, na capital do país. Portland e Seattle têm atmosfera, mas são o fim do mundo», analisou Klich.

O Inter Miami é quinto classificado da MLS, com menos oito pontos que o primeiro classificado Philadelphia. Ainda assim, tem menos três jogos realizados. Além de Messi, grandes nomes como Sergio Busquets, Jordi Alba ou Luis Suárez jogam no clube.

