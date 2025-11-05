Luis Suárez tem uma carreira recheado de golos... e de polémicas. É sabido que recorre a táticas pouco convencionais para libertar-se dos adversários (Giorgio Chiellini que o diga) e voltou a fazer uma nova vítima.

Suárez atingiu a perna esquerda de Andy Nájar, jogador do Nashville, com os pitons, sem que a bola estivesse em disputa. O lance aconteceu no dia 1 de novembro, na primeira ronda dos play-offs da MLS. O Inter Miami perdeu por 2-1.

Durante o jogo, o lance escapou incólume, sem qualquer cartão amarelo ou vermelho mostrado ao avançado. Porém, com base nas imagens televisivas, o Comité Disciplinar da MLS decidiu suspender Suárez por um jogo. Além disso, o avançado foi multado.

Suárez cumprirá agora a sua segunda suspensão da MLS em 2025, depois de inicialmente ter recebido uma suspensão de três jogos por cuspir num membro da equipa técnica do Seattle Sounders após a final da Leagues Cup, a 31 de agosto.

O Inter Miami entrará agora no jogo decisivo da série dos playoffs sem Suárez. A série da primeira ronda está empatada a um, depois de o Inter Miami ter vencido o primeiro jogo, mas perdido o segundo. O terceiro duelo será o 'tira-teimas'.