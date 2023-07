Depois de a tempestade ter passado, Lionel Messi foi oficialmente apresentado como novo jogador do Inter Miami. Com o estádio cheio, o internacional argentino subiu a um palco que estava montado no centro do relvado e deixou uma mensagem aos adeptos.



«Boa noite e muito obrigado. Quero agradecer às pessoas de Miami pela receção e por todo o carinho que me deram desde que cheguei à cidade. A verdade é que estou muito feliz e entusiasmado por estar aqui em Miami com vocês», começou por dizer.



«Quero agradecer ao Jorge, José e ao David [Beckham] por todo o carinho, por me terem feito sentir em casa tão rápido, por tornarem tudo fácil. Foi espetacular desde que chegámos. Tenho vontade de começar a treinar e a competir. Venho com ganas de competir, de querer ganhar e de ajudar o clube a crescer. Espero que os adeptos continuem a acompanhar a equipa como têm feito desde que começou a temporada. Não tenho dúvidas de que vamos dar sempre o máximo para conseguir atingir os nossos objetivos. Aproveito também para agradecer aos meus colegas aqui presentes, pelo carinho que me deram desde o primeiro dia. Estou muito feliz por ter escolhido vir para Miami com a minha família e por ter escolhido este projeto. Não tenho dúvidas de que vamos desfrutar muito. Vão acontecer coisas muito lindas. Muito obrigado por este dia», acrescentou.



Imediatamente depois foi a vez de Sergio Busquets subir ao palco e ser igualmente apresentado aos adeptos da equipa da Florida. O espanhol vai utilizar o número cinco, o mesmo dorsal que usou durantes muitos anos no Barcelona.



Veja a entrada de Messi no relvado: