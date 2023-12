A MLS vai adotar na próxima época novas regras que pretendem combater as perdas de tempo. São medidas que já foram testadas na MLS Next Pro, a competição satélite da Liga norte-americanas, e que incluem exclusões temporárias em situações de lesão ou nas substituições.

Essa experiência, como contou o Maisfutebol, resultou numa diminuição clara nas interrupções de jogo. Já era esperado que a MLS adotasse a nova regulamentação, o que fez agora, mas com algumas alterações.

Será então introduzida a chamada Regra de Tratamento Fora do Campo, a qual prevê que, se um jogador estiver mais de 15 segundos no chão com queixas físicas, o árbitro interrompe o jogo e entra em campo a equipa médica, para o avaliar e o retirar do campo. Depois de sair, o jogador só pode regressar ao fim de dois minutos e o jogo prossegue, ficando a equipa reduzida a dez nesse período. Na MLS Next Pro esse tempo de exclusão era de três minutos, mas a MLS reduziu-o.

A regra tem exceções, que incluem obviamente lesões graves mas também potenciais lesões na cabeça, lesões do guarda-redes e queixas que resultem de faltas que justificaram cartão amarelo ou vermelho.

A outra regra diz respeito às substituições, que passam a ser cronometradas. Se um jogador demorar mais de dez segundos a abandonar o campo, o seu substituto terá de esperar um minuto para voltar a entrar.