Noite de emoções na MLS, a principal divisão de futebol nos Estados Unidos da América. O Inter Miami, recheado de estrelas e candidato ao título, perdeu com estrondo diante do Chicago Fire por 5-3.

A equipa de Chicago contou com o português André Franco, emprestado pelo FC Porto, no onze titular e Felipe Çelikkaya, antigo treinador da equipa B do Sporting, como adjunto. E até foi um ex-União de Leiria que abriu o marcador.

Djé Tah D'Avilla marcou à passagem do minuto 11, iniciando a cavalgada dos visitantes. Ao intervalo, já venciam por 3-1. Luis Suárez ainda bisou pelo Inter Miami na segunda parte mas o esforço foi inglório - aos 80m e 83m, o Chicago Fire fixou o resultado em 5-3.

O Inter Miami vê o primeiro lugar cada vez mais longe, mas já está apurado para os play-offs de campeão da MLS, para onde seguem oito equipas. Messi e companhia estão em quarto lugar, com 54 pontos, enquanto o Chicago Fire conta agora com 51, no oitavo posto.

Put the word out that we're back up. #cf97 pic.twitter.com/mui6F8WpN4 — X - Chicago Fire FC (@ChicagoFire) October 1, 2025

