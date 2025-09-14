Há dias em que o melhor é não sair de casa e nem Messi lhes consegue escapar. Em Charlotte, o craque argentino desperdiçou um penálti, que bateu ao estilo de Panenka, e viu o Inter Miami sofrer uma derrota pesada na MLS, por 3-0, resultado construído pelo hat-trick do israelita Toklomati.

Bem melhor esteve o internacional alemão Thomas Muller, que, no dia em que completou 36 anos, converteu dois penáltis e apontou três dos sete golos com que o Vancouver Whitecaps goleou o Philadelphia Union (7-0).

Ainda na última madrugada, o português Pedro Amador marcou na derrota do Atlanta United frente ao Columbus Crew (5-4), que aos 39 minutos já vencia por 5-0.

O ex-FC Porto, Iván Jaime, foi titular no desaire do Montreal diante de St. Louis (2-0), tal como André Franco na derrota do Chicago Fire na receção ao New York City (3-1).

Destaque ainda para o golo do meio-campo apontado por Triantis na vitória de Minnesota em San Diego (3-1).

Resultados:

Atlanta United 4-5 Columbus Crew

Montreal 0-2 St. Louis

Charlotte 3-0 Inter Miami

Cincinnati 2-1 Nashville

DC United 1-1 Orlando City

New England Revolution 1-1 Toronto FC

Chicago Fire 1-3 New York City

Dallas 2-0 Austin

San Jose Earthquakes 2-4 Los Angeles FC

Seattle Sounders 2-2 Los Angeles Galaxy

Colorado Rapids 2-1 Houston Dynamo

Real Salt Lake 2-1 Sporting Kansas City

Vancouver Whitecaps 7-0 Philadelphia Union

Portland Timbers 2-1 New York Red Bulls

San Diego 1-3 Minnesota

