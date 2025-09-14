VÍDEO: Messi falha penálti «à Panenka», Muller faz hat-trick e Amador marca
Craque argentino viveu noite para esquecer em Charlotte. André Franco foi titular na derrota do Chicago Fire
Há dias em que o melhor é não sair de casa e nem Messi lhes consegue escapar. Em Charlotte, o craque argentino desperdiçou um penálti, que bateu ao estilo de Panenka, e viu o Inter Miami sofrer uma derrota pesada na MLS, por 3-0, resultado construído pelo hat-trick do israelita Toklomati.
Bem melhor esteve o internacional alemão Thomas Muller, que, no dia em que completou 36 anos, converteu dois penáltis e apontou três dos sete golos com que o Vancouver Whitecaps goleou o Philadelphia Union (7-0).
Ainda na última madrugada, o português Pedro Amador marcou na derrota do Atlanta United frente ao Columbus Crew (5-4), que aos 39 minutos já vencia por 5-0.
O ex-FC Porto, Iván Jaime, foi titular no desaire do Montreal diante de St. Louis (2-0), tal como André Franco na derrota do Chicago Fire na receção ao New York City (3-1).
Destaque ainda para o golo do meio-campo apontado por Triantis na vitória de Minnesota em San Diego (3-1).
Resultados:
Atlanta United 4-5 Columbus Crew
Montreal 0-2 St. Louis
Charlotte 3-0 Inter Miami
Cincinnati 2-1 Nashville
DC United 1-1 Orlando City
New England Revolution 1-1 Toronto FC
Chicago Fire 1-3 New York City
Dallas 2-0 Austin
San Jose Earthquakes 2-4 Los Angeles FC
Seattle Sounders 2-2 Los Angeles Galaxy
Colorado Rapids 2-1 Houston Dynamo
Real Salt Lake 2-1 Sporting Kansas City
Vancouver Whitecaps 7-0 Philadelphia Union
Portland Timbers 2-1 New York Red Bulls
San Diego 1-3 Minnesota