Lionel Messi, avançado do Inter Miami, está novamente convocado para o jogo All Star, que opõe as principais figuras das ligas norte-americana (MLS) e mexicana de futebol.

Esta é a segunda vez, desde que chegou aos EUA, que o astro argentino é chamado para o jogo das estrelas, mas, no ano passado, decidiu não ir e acabou por ser suspenso por um jogo, penalização prevista no regulamento da MLS.

A questão que se coloca é: Messi vai jogar desta vez? Só será possível saber perto do dia do evento, agendado para 29 de julho.

O caso do argentino não é único na história da MLS. Em 2018, o sueco Zlatan Ibrahimović, que na altura atuava pelo LA Galaxy, sofreu a mesma penalização.

Com ou sem Messi, o jogo será realizado e no onze da MLS salta à vista mais um nome bastante conhecido: Heung-Min Son, antigo avançado do Tottenham e atualmente no LA FC.

No onze ideal da MLS, o atual líder da Conferência Este, Nashville, é o clube com mais representantes (três).

O jogo está marcado para o dia 29 de julho, dez dias após a final do Mundial de 2026, no Bank of America Stadium, casa do Charlotte FC.