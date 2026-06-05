Lionel Messi, avançado do Inter Miami, está novamente convocado para o jogo All Star, que opõe as principais figuras das ligas norte-americana (MLS) e mexicana de futebol. 

Esta é a segunda vez, desde que chegou aos EUA, que o astro argentino é chamado para o jogo das estrelas, mas, no ano passado, decidiu não ir e acabou por ser suspenso por um jogo, penalização prevista no regulamento da MLS.

A questão que se coloca é: Messi vai jogar desta vez? Só será possível saber perto do dia do evento, agendado para 29 de julho.

O caso do argentino não é único na história da MLS. Em 2018, o sueco Zlatan Ibrahimović, que na altura atuava pelo LA Galaxy, sofreu a mesma penalização. 

Com ou sem Messi, o jogo será realizado e no onze da MLS salta à vista mais um nome bastante conhecido: Heung-Min Son, antigo avançado do Tottenham e atualmente no LA FC. 

No onze ideal da MLS, o atual líder da Conferência Este, Nashville, é o clube com mais representantes (três). 

O jogo está marcado para o dia 29 de julho, dez dias após a final do Mundial de 2026, no Bank of America Stadium, casa do Charlotte FC.

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