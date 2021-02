Depois de ter dado a entender que iria contratar Alexandre Pato, o Orlando City oficializou o negócio.



Numa comunicado divulgado no site oficial, o emblema da MLS informa que o jogador de 31 anos assinou por uma temporada.



O internacional brasileiro, de 31 anos, estava sem clube desde que deixou o São Paulo no ano passado, acabando por se juntar à equipa de Nani e de João Moutinho.



Pato despontou no Internacional e transferiu-se muito cedo para o AC Milan. Após seis épocas na Serie A, o futebolista brasileiro voltou ao Brasil onde representou Corinthians e São Paulo, tendo voltado à Europa para jogar no Chelsea e Villarrea. Além disso, Pato conta ainda com uma passagem pelos chineses do Tianjin Tianhai.