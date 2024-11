A semana de Héctor Herrera começou com uma expulsão envolta em polémica e, agora, o Houston Dynamo anunciou que o médio internacional mexicano está de saída.

O antigo jogador do FC Porto faz parte de um leque de jogadores com quem o clube do Texas não vai renovar contrato para 2025. De resto, o emblema norte-americano já se despediu do até aqui capitão de equipa, nas redes sociais.

Na madrugada de segunda-feira, recorde-se, o jogador de 34 anos foi expulso por cuspir na direção do árbitro, numa reação após ter visto cartão amarelo.

Depois da experiência na Europa, com FC Porto e Atlético Madrid, Herrera rumou à MLS em 2022. Fez 82 jogos, marcou oito golos e somou 20 assistências, 15 das quais na última época.