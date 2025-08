Heung-min Son deixou o Tottenham e foi anunciado, esta quarta-feira, como reforço dos Los Angeles FC.

O internacional sul-coreano tornou-se na contratação mais cara da história da Major League Soccer (MLS), ao custar 26,5 milhões de dólares, cerca de 23 milhões de euros. Já o contrato, vigora até 2027, com opção por mais dois anos.

Son Heung-Min is Black & Gold.



Son Heung-Min signs for #LAFC from Tottenham Hotspur on a permanent transfer through 2027 with options through June 2029.