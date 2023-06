O Inter Miami, clube que tem David Beckham como coproprietário, despediu Phil Neville.



O técnico inglês orientava o clube norte-americano desde 2021. Em três épocas, o treinador de 46 anos liderou a equipa em 90 jogos e terminou com o registo de 35 vitórias, 13 empates e 45 desaires. Este ano o emblema da Florida é último classificado da Conferência Este com apenas 15 pontos em 15 jogos.



David Beckham comentou o despedimento do ex-colega de equipa no Man. United e na seleção de Inglaterra.



«Através das suas capacidades de liderança e conhecimento como treinador, o Phil teve uma contribuição importante para a cultura que queremos ter no clube. Às vezes, o futebol obriga-nos a tomar decisões difíceis e infelizmente sentimos que este é o momento certo para fazer uma mudança. Pessoalmente queria agradecer ao Phil o trabalho que realizou e a paixão que sempre mostrou pelo clube», disse, em declarações divulgadas no site oficial do Inter Miami.



Antes de rumar à MLS, Neville tinha trabalhado como adjunto no Man. United e no Valência e exercido funções como treinador do Salford City e da seleção feminina de Inglaterra.