O Toronto FC oficializou este sábado a contratação de Lorenzo Insigne, horas depois de ter anunciado a chegada do internacional italiano nas redes sociais.

Segundo pode ler-se no site do clube canadiano, o jogador de 30 assinou um pré-contrato e vai juntar-se à equipa da MLS a 1 de julho, como jogador livre, ele que optou por não renovar pelo Nápoles. O vínculo com o Toronto FC será válido por quatro temporadas.

Insigne, campeão europeu pela seleção italiana, cumpriu a formação no Nápoles e após empréstimos a Cavese, Foggia e Pescara, assumiu-se como umas das figuras da equipa, tendo assumido a braçadeira de capitão. Agora, prepara-se para ter a primeira aventura no estrangeiro, daqui a pouco mais de meio ano.